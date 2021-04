Inter-Sassuolo: Berardi in forte dubbio. Scelta conservativa per De Zerbi?

Domenico Berardi è alle prese con un infortunio agli adduttori (QUI maggiori dettagli), che l’ha costretto a saltare le sfide contro Bulgaria e Lituania, con la nazionale, e la gara di ieri contro la Roma. L’esterno neroverde resta in forte dubbio anche per Inter-Sassuolo di mercoledì

PRECAUZIONE – Domenico Berardi difficilmente sarà impegnato da Roberto De Zerbi in Inter-Sassuolo. L’esterno neroverde sta recuperando da un problema agli adduttori, che l’ha costretto a saltare la sfida contro la Roma, oltre agli ultimi due impegni con la nazionale di Roberto Mancini. L’infortunio muscolare non è ancora alle spalle, e De Zerbi (che ha già studiato e applicato il piano B) potrebbe decidere di risparmiare il suo attaccante in vista della sfida contro il Benevento, in programma lunedì 12 aprile.