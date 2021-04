D’Ambrosio scalda il motore: Conte ne ha bisogno più di quanto sembra

D’Ambrosio sta tornando a disposizione e potrebbe recitare un ruolo non secondario nell’ultimo spezzone di campionato dell’Inter. Conte lo sa e lo aspetta

DECISIVO (A MODO SUO) – Danilo D’Ambrosio è il grande assente del famelico girone di ritorno dell’Inter. I nerazzurri, che dopo il giro di boa hanno solo collezionato vittorie, sono stati costretti a fare a meno di un leader emotivo, più che tecnico, ma che in certe partite ha fatto urlare di gioia tifosi e allenatore.

FERMATO – Emblema di questo meccanismo è stata la trasferta di Cagliari (13 dicembre, 1-3 per l’Inter), in cui D’Ambrosio giocò appena sette minuti totali trovando un gol preziosissimo per i tre punti. Ma tra problemi fisici, gerarchie di ferro e Covid-19, l’ex Torino non è riuscito a trovare continuità nel 2021.

CONDIZIONE – Ora, però, D’Ambrosio si è negativizzato e, appena ricevuta la notizia, è corso ad allenarsi sui campi di Appiano Gentile (vedi articolo). L’ex granata è stato registrato positivo prima del caos di Inter-Sassuolo. Questo ha ovviamente intaccato il suo stato di forma, già non ottimale a suo tempo. D’Ambrosio sa di non essere più una prima scelta nello scacchiere di Conte, ma è consapevole del fatto che la difesa verrà profondamente cambiata in estate.

RISORSA – Per essere sicuro di restare un’alternativa credibile, nei piani del tecnico, anche in futuro, D’Ambrosio ha bisogno di tornare a regime, e farlo in fretta. Inter-Sassuolo sembra un match troppo vicino per consentire al tecnico di puntare forte sull’esterno campano, anche a gara in corso. Ma in quelle poche occasioni in cui ha avuto spazio, D’Ambrosio ha dimostrato di essere lui la vera quarta punta dell’Inter. E Antonio Conte certamente gli restituirà fiducia, appena le sue condizioni fisiche torneranno accettabili.