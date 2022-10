Inter-Roma, non benissimo Massa ritarda in tante situazioni: la moviola – CdS

Insufficiente Massa in Inter-Roma, non è in forma: in ritardo in diverse occasioni. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Inter-Roma da dimenticare per Massa, secondo la moviola del quotidiano romano l’arbitro non è in forma e si vede: ritarda nell’ammonire Asllani dopo un chiaro step on foot su Cristante e nel fischiare la punizione, interrompe il gioco sulla ripartenza dell’Inter per soccorrere Kamara: o fischi subito o lasci andare. Esagerate le 7 ammonizioni. Annullato il gol di Dzeko, nessuna irregolarità sull’azione, ma l’attaccante ex Roma è oltre la linea difensiva giallorossa. Voto 5.

Fonte: Edmondo Pinna