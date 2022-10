Mourinho compromette la stagione dell’Inter: contro la Roma i soliti limiti – CdS

A San Siro la quarta sconfitta dell’Inter, ora a otto punti di distanza dalla vetta: prima vittoria per José Mourinho (assente per squalifica) che secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, rischia di compromettere già la stagione dell’Inter. Mostrati sempre i soliti limiti.

ALTRO KO – José Mourinho vince a San Siro contro l’Inter grazie al gol di Paulo Dybala, che secondo il quotidiano romano si è preso una “rivincita” davanti ai 75.000 di San Siro. L’Inter passa in vantaggio con Federico Dimarco che sfrutta l’errore difensivo, ma i nerazzurri si fanno rimontare per l’ennesima volta mostrando i soliti limiti che potrebbero aver già compromesso la stagione. Pareggio della Roma arrivato al primo tiro in porta, una prodezza di Dybala sul quale Handanovic si è fatto trovare impreparato. Con l’uscita di Dybala, l’Inter ha provato ad alzare il ritmo, colpendo anche una traversa con Hakan Calhanoglu. Nel momento migliore per l’Inter arriva anche il gol di Smalling dagli sviluppi di un calcio piazzato, lasciando di stucco Skriniar.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo