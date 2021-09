Inter-Real Madrid è Inzaghi contro Ancelotti: il bilancio tra i due allenatori

Inter-Real Madrid, prima giornata di Champions League (stasera alle 21), vedrà sfidarsi anche Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti. Ecco il bilancio tra i due tecnici italiani.

SCORE NEGATIVO – Inter-Real Madrid sarà la sfida delle rivincite. I nerazzurri vogliono assolutamente partire col piede giusto e cancellare le due sconfitte della scorsa stagione. E Simone Inzaghi vuole riuscire finalmente a vincere contro Carlo Ancelotti, tornato in estate alle merengues dopo aver portato la Decima Champions League a Madrid nel 2014. Finora i due allenatori si sono sfidati solo due volte, con un bilancio nettamente negativo per il nerazzurro.

PRECEDENTI FOTOCOPIA – Le uniche due partite che hanno visto contro Inzaghi e Ancelotti risalgono alla Serie A 2018/19. Proprio loro, sulle panchine rispettivamente di Lazio e Napoli, inaugurarono la stagione. Il risultato finale recita 2-1 per l’ex tecnico di Milan, Chelsea e PSG (tra le tante), e anche il ritorno si conclude allo stesso modo. In gol in entrambe le sfide Ciro Immobile per i biancocelesti, e Arkadiusz Milik per i campani. In pratica, i Lautaro Martinez e Karim Benzema della sfida odierna. E nella gara di ritorno, giocata il 20 gennaio 2019 a Napoli, l’assist decisivo per il gol di Immobile fu di Joaquin Correa, oggi all’Inter. Un timido segnale di auspicio in vista della gara di stasera.