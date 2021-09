Inter-Real Madrid: le probabili formazioni della 1ª giornata di UCL (Gruppo D)

Inter-Real Madrid segna il debutto stagionale in Europa ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Inzaghi ma quelli di Ancelotti sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 1ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Ecco le probabili formazioni di Inter-Real Madrid

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibile: 12 Sensi.

Fuori Lista UEFA: Brazao; 24 Eriksen, 48 Satriano, 49 Colidio.

Ultime notizie: Inzaghi deve sciogliere il dubbio Bastoni, che comunque va verso la titolarità. Eventualmente, pronti Dimarco e Dumfries in caso di emergenza per i ruoli di terzo sinistro e quinto destro (con Darmian schierato in difesa). Vidal e Correa verso la panchina.

Inter-Real Madrid, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Ancelotti

REAL MADRID (4-3-3): 1 Courtois; 2 Dani Carvajal, 3 Eder Militao, 6 Nacho Fernandez, 4 Alaba; 15 Valverde, 14 Casemiro, 10 Modric; 7 E. Hazard, 9 Benzema (C), 20 Vinicius Jr.

A disposizione: 13 Lunin, 40 Toni Fuidias; 5 Vallejo, 11 Asensio, 16 Jovic, 17 Lucas Vazquez, 21 Rodrygo, 22 Isco, 24 Mariano Diaz, 25 Camavinga, 27 Antonio Blanco, 35 Miguel Gutierrez.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Indisponibili: 8 Kroos, 12 Marcelo, 18 Bale, 19 Dani Ceballos, 23 F. Mendy.

Fuori Lista UEFA: –

Ultime notizie: Il dubbio di Ancelotti riguarda Alaba, che ha recuperato e dovrebbe giocare dal 1′ a sinistra, da centrale (al posto di Nacho Fernandez) o terzino (Miguel Gutierrez l’alternativa). Stringe i denti Modric, che in mezzo al campo non ha una vera e propria alternativa: dovesse dare forfait, Camavinga debutterebbe alla prima occasione anche in Europa.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Real Madrid in Champions League verranno date nelle prossime ore.