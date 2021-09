Zhang carica la squadra prima di Inter-Real Madrid: «Competitivi e uniti!»

Steven Zhang ieri alla vigilia di Inter-Real Madrid, ha mandato un messaggio a tutta la squadra e si è complimentato anche con Simone Inzaghi per questo inizio di stagione (vedi articolo). Sul Corriere dello Sport oggi in edicola, le parole del presidente nerazzurro.

CARICA – Zhang ha motivato al massimo la squadra alla vigilia di Inter-Real Madrid. Il numero uno nerazzurro ha riunito tutti, compresi i dirigenti Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e lo staff tecnico. Nella sala audio-video dello spogliatoio, il presidente dell’Inter ha parlato in diretta, un messaggio in inglese molto breve e confidenziale: «L’impegno e la volontà di mantenere l’Inter competitiva in tutte le manifestazioni e l’obiettivo di continuare a vincere. Mi dispiace non poter essere a Milano, ma i protocolli per gli spostamenti dalla Cina sono rigidi. Seguirò comunque il match da casa. Non scendete in campo con pressione, ma giocate liberi. Voglio vedere coraggio! L’Inter è un club amato da milioni di tifosi nel mondo».

COMPLIMENTI – Poi Steven Zhang si è complimentato con Simone Inzaghi per questo inizio di stagione: «Finora avete avuto un ottimo approccio ottenendo risultati importanti grazie al lavoro di mister Inzaghi. L’allenatore è stato bravo a trasmettervi il senso di appartenenza che ci sono in ogni famiglia, nelle aziende dove c’è unita arriva i successi».

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.