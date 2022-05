Inter-Milan, ‘triplo’ derby per tre giorni: completo in Primavera e Femminile

Inter e Milan saranno protagoniste di una rivalità che durerà per tre giorni netti. Dalle 18.45 di oggi sino a lunedì pomeriggio in programma quattro fronti legati alla stracittadina, due una contro l’altra.

UNA DIETRO L’ALTRA – La corsa per la Serie A fra Inter e Milan riparte alle ore 18.45 con la partita dei nerazzurri con l’Empoli, che apre la terzultima giornata. La squadra di Simone Inzaghi spera di portarsi a +1, in attesa che i rossoneri giochino al Bentegodi col Verona domenica alle ore 20.45. Un duello che può protrarsi fino al 22 maggio, termine ultimo del campionato (date e orari della giornata conclusiva ancora da definire). È un derby a distanza quello della prima squadra, ma ce ne sono due “completi” per le altre categorie.

IN CAMPO – Il primo Inter-Milan si gioca domani alle 14.30 al Breda di Sesto San Giovanni, per la ventunesima e penultima giornata di Serie A Femminile. Inter Women è al quinto posto, a cinque punti dalle rossonere. Poi toccherà al secondo derby Inter-Milan, sempre coi nerazzurri in casa. Si tratta della sfida, anche qui per la penultima giornata, del Campionato Primavera 1. Match questo in programma lunedì alle ore 17 a Interello (vedi articolo), con la squadra di Cristian Chivu a caccia della certezza della fase finale senza passare dal turno preliminare.