Inter-Milan Primavera, definita la sede del derby in programma lunedì

Sarà derby nella prossima giornata del Campionato Primavera 1: Inter-Milan è in programma lunedì (vedi articolo). La Lega Serie A ha comunicato dove si giocherà la partita.

LA SFIDA DECISIVA – Inter-Milan può far sì che la squadra di Cristian Chivu raggiunga con un turno d’anticipo la fase finale del Campionato Primavera 1, senza passare dal turno preliminare. Per farlo serve vincere il derby, come già avvenuto nell’1-2 dell’andata (vedi highlights). La stracittadina della penultima giornata si giocherà al Suning Youth Development Centre, ossia a Interello, anziché a Sesto San Giovanni. Lo ha comunicato la Lega Serie A nella giornata di oggi. Il derby è in programma lunedì alle ore 17 e la gara col Milan (quintultimo) sarà quella conclusiva in casa per l’Inter, seconda a -3 dalla Roma e a +4 sull’Atalanta. Prima dei play-off per la Primavera prevista la trasferta con la Sampdoria, data e orario da definire.