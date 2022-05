Eto’o: «Camerun, può vincere il Mondiale in Qatar. Esempio Inter»

Samuel Eto’o, ex attaccante di Barcellona e Inter e presidente della Federcalcio del suo Paese, ha parlato del Camerun al Mondiale in Qatar.

CAMERUN – Queste le parole sul Camerun al prossimo Mondiale in Qatar da parte di Samuel Eto’o, ex attaccante di Barcellona e Inter nonché attuale presidente della Federcalcio del suo Paese, nel corso della conferenza di presentazione dell’Integration Heroes Match, una partita benefica che si terrà a fine mese a San Siro e che vedrà coinvolte diverse leggende del calcio. «Non vedo perché non possa vincerlo – ha riportato SportMediaset.it –. Credo che per vincere il Mondiale non serva essere dei mostri o degli alieni, serve una buona preparazione, una mentalità forte e un pizzico di follia».

TRIPLETE – Eto’o ha continuato. «Io ho vinto un po’ in carriera e per farlo ho messo tutto questo. Prendo sempre l’esempio dell’Inter: nessuno a inizio stagione nel 2009 pensava che potessimo vincere e invece Mourinho ha fatto qualcosa di folle, con un gruppo di uomini e di guerrieri. Vorrei qualcosa del genere anche per il Camerun».