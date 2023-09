Inter-Milan, probabile formazione di Pioli: la decisione su Pulisic − Sky

Inter-Milan significa scelte importanti da prendere anche per Stefano Pioli. La difesa rossonera sarà obbligata, mentre ci sono novità su Christian Pulisic.

DECISIONE − Stefano Pioli sta lavorando con i suoi a Milanello in vista del derby di sabato pomeriggio. Inter-Milan porta con sé responsabilità di non poco conto. Se per la difesa le scelte del tecnico rossonero sono obbligate, margini di manovra più ampi ci sono per gli altri reparti. In tal senso, nonostante la trasferta di Christian Pulisic negli Stati Uniti per gli impegni con la nazionale, Pioli non intende rinunciare alle sue qualità. Sarà perciò uno dei titolari secondo Sky Sport. Non mancheranno poi neppure Olivier Giroud, Theo Hernandez e Rafael Leao.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.