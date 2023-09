Inter-Milan, due pedine di Pioli a rischio: a Milanello per la terapia – Sky

Pioli rischia di non poter contare su due calciatori per Inter-Milan. I due rossoneri infortunati, però, continuano a lavorare a Milanello anche di domenica per riuscire a tornare in forma per il derby.

RECUPERO – La pausa per la Nazionale guasta i piani di Stefano Pioli, che per Inter-Milan dovrà fare i conti con alcuni acciacchi fisici di più di un rossonero. Delle ultime ore, infatti, la notizia di un piccolo problema muscolare per Pierre Kalulu, che nel derby milanese avrebbe dovuto giocare da titolare (vista la squalifica di Fikayo Tomori). Adesso il difensore è a rischio ma continua a lavorare a Milanello per cercare di recuperare la condizione fisica entro sabato prossimo. Da Sky Sport 24, infatti, fanno sapere che Kalulu ha trascorso la mattinata al centro sportivo rossonero, nonostante sia occupato dalla Nazionale Italiana in ritiro, per utilizzare i macchinari utili alla terapia. Lo stesso ha fatto Olivier Giroud, che Pioli rischia di non avere a disposizione per Inter-Milan dopo il risentimento alla caviglia subito nel corso di Francia-Irlanda.