Inter-Milan, nuovo guaio per Pioli: altro infortunio in difesa!

Sei giorni al derby Inter-Milan e per Pioli i problemi arrivano dalla difesa, dove già sarà assente Tomori per squalifica. C’è un nuovo infortunio, con condizioni da valutare.

LO STOP – Il Milan, a sei giorni dal derby contro l’Inter, fa i conti con l’emergenza infortuni. Dopo Olivier Giroud, tornato a Milano ieri a seguito dello stop giovedì in Francia-Irlanda, e gli acciacchi di Theo Hernandez e Mike Maignan si è fermato anche Pierre Kalulu. Lo annuncia Sport Mediaset, che fa sapere come il difensore francese si sia infortunato in allenamento a Milanello, non essendo in nazionale. Si tratta di un problema muscolare, nei prossimi giorni previsti accertamenti. Stefano Pioli riprenderà a lavorare martedì, dopo tre giorni di riposo, e lì dovrà valutare anche Giroud che ha già iniziato le terapie. Ma ora, in vista di Inter-Milan, l’allarme è in difesa: non dovesse recuperare Kalulu obbligata la coppia formata da Simon Kjaer e Malick Thiaw, complice la squalifica di Fikayo Tomori.