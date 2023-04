Inter-Lazio, Immobile può partire titolare: le ultime su di lui − Sky

La Lazio approderà in casa dell’Inter (vedi articolo), a San Siro, per affrontare la 32a giornata di Serie A. Occhi puntati allora su Ciro Immobile, uomo più atteso del big match sponda biancoceleste. Le ultime da Sky Sport.

IMMOBILE − Per la 32a giornata di Serie A, l’Inter ospiterà la Lazio a San Siro. Per questo importante appuntamento, dalla redazione di Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”, il giornalista Matteo Petrucci ha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste. Occhi puntati specialmente su Ciro Immobile. Sull’attaccante è stato reso noto che: «Punto interrogativo per Ciro Immobile che in quest’ultimo periodo non è mai stato al 100%. Nell’allenamento di rifinitura è stato schierato come prima punta. Al fianco di Felipe Anderson. Ma Maurizio Sarri sta ancora facendo valutazioni. È in ballottaggio con Pedro».