Trevisani: «Coppa Italia? Inter favorita sulla carta! La Fiorentina…»

Riccardo Trevisani, negli studi di SportMediaset, ha parlato a proposito della finale di Coppa Italia fra Inter e Fiorentina in programma il 24 maggio

SFIDA – Queste le considerazioni di Trevisani: «L’Inter sembra imbattibile nelle gare andata-ritorno. Aveva faticato all’andata a Torino, ha controllato la gara di ritorno. È chiaro che arriva in finale di Coppa Italia da favorita, l’ha vinta lo scorso anno, è una squadra che nelle coppe va fortissimo. Ha palesato problemi in campionato, è su quelli che deve basarsi la Fiorentina. In campionato l’Inter ha vinto a Firenze, la viola a San Siro. Sono state partite differenti, lo sarà anche la finale. Se per l’Inter è un abitudine, la Fiorentina non vince questa coppa da 22 anni. Per Italiano è un successo straordinario questa finale. Lavoro straordinario, credo che vedremo una grandissima partita. La favorita sulla carta è l’Inter, ma la Fiorentina ha dimostrato di poterla battere. Percentuali? 55-45%».