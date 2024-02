Inter-Juventus, Alcaraz diventa convocabile: Allegri verso una scelta

Massimiliano Allegri aggiunge una potenziale risorsa per Inter-Juventus. Ecco la situazione della novità Carlos Alcaraz per il match di domenica sera.

NOVITÀ – Nell’anti-vigilia di Inter-Juventus arrivano novità importanti dalla Continassa sugli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto emerso dall’ultimo aggiornamento di Sky Sport 24 nel match di San Siro di domenica sera potrebbe esserci spazio anche per la new entry bianconera. Carlos Alcaraz, arrivato a Torino da pochissimi giorni, sarà convocabile per Inter-Juventus. Come riferisce Paolo Aghemo, l’argentino proveniente dal Southampton quest’oggi non si è allenato col gruppo di Allegri perché ancora in attesa degli ultimi documenti. Il centrocampista, però, ha svolto in mattinata ulteriori test fisici presso il J Medical. Il permesso di lavoro è arrivato e, dunque, Alcaraz potrà partecipare alla seduta di lavoro bianconera di domani. Ora la decisione spetta all’allenatore livornese: portarlo in panchina per l’attesissima sfida di Serie A o attendere il prossimo match di campionato.