Inter, i prestiti da seguire nel weekend: sabato impegnativo

Inizia a partire da questa sera la ventitreesima giornata della Serie A, nella quale l’Inter sarà impegnata alle 20.45 di domenica nel big match di San Siro contro la Juventus. Ma non solo. Ci sono anche numerosi giocatori di proprietà nerazzurra in prestito tra i campionati italiani e l’estero. Ecco una rapida guida per poterli seguire in questo fine settimana.

SERIE A – Mentre l’Inter attende la Juventus a San Siro per il big match di domenica a San Siro, due giocatori di proprietà nerazzurra saranno in campo nelle rispettive squadre in cui militano in prestito. Il primo di questi è Valentin Carboni, che con il Monza sarà impegnato domani alle 15 sul campo dell’Udinese. Oltre a lui, l’altro giocatore dell’Inter impegnato in Serie A è Gaetano Oristanio, chiamato alla difficoltosa trasferta contro la Roma di lunedì sera alle 20.45 con la maglia del Cagliari.

SERIE B – Passando alla Serie B, sarà quello di domani un pomeriggio impegnativo per i prestiti dell’Inter. Si parte alle ore 14 con Francesco Pio Esposito con lo Spezia contro il Catanzaro e Alessandro Fontanarosa con il Cosenza contro il Pisa, per poi passare alle 16.15 a Sebastiano Esposito e Filip Stankovic nella gara tra Sampdoria e Modena. Allo stesso orario spazio anche a Eddie Salcedo in Lecco-Cremonese e alla coppia Franco Carboni–Jan Zuberek con la Ternana contro il Como.

CAMPIONATI ESTERI – A chiudere la lista dei prestiti Inter impegnati nel weekend ci pensano i giocatori all’estero: Ionut Radu con il Bournemouth domenica alle 15 in Premier League contro il Nottingham Forrest. Sempre domenica spazio anche a Martin Satriano in Brest-Nizza alle 17 e Joaquin Correa in Lione-Marsiglia alle 20.45. Chiude, infine, Lucien Agoumé lunedì sera alle 21 in Rayo Vallecano-Siviglia.

