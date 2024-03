Inter-Genoa, Inzaghi recupera e sceglie! La probabile formazione

TITOLARI − È l’anti-vigilia di Inter-Genoa. In mattina sono arrivate buone notizie per Inzaghi: Thuram, Acerbi e Frattesi viaggiano spediti verso il recupero e sono potenzialmente convocabili per il match di San Siro contro la squadra di Gilardino. Difficile però che trovino spazio dal 1′: più probabile un impiego a gara in corso. Le scelte, specialmente in difesa, sono quindi obbligate: al posto di Bastoni, squalificato, ci sarà Carlos Augusto. Possibile riposo anche per Pavard, con Bisseck pronto a scendere in campo dal 1′. A centrocampo confermati Barella-Asllani-Mkhitaryan con Calhanoglu che lavora per tornare a disposizione per la sfida contro il Bologna. A destra possibile riposo per Darmian, con Dumfries pronto a riprendersi una maglia da titolare. A sinistra ci sarà Dimarco. In attacco accanto a Lautaro Martinez favorito Sanchez per una maglia da titolare.