Inter-Fiorentina, 3/3 per Inzaghi? Probabile formazione con certezze – CdS

Inter-Fiorentina si giocherà alle 18.30 per la terza giornata di Serie A e le indicazioni di formazione per Inzaghi vedono solo conferme rispetto a chi ha già vinto contro Monza e Cagliari. Per il Corriere dello Sport possibile che anche oggi lo spartito non cambi.

GLI STESSI – Il detto “squadre che vince non si cambia” può applicarsi anche per l’Inter oggi contro la Fiorentina. Simone Inzaghi pensa di schierare dal 1′ la stessa formazione vista sia contro il Monza quindici giorni fa all’esordio sia a Cagliari lunedì. Questo significa soltanto due nuovi acquisti, “obbligati” Yann Sommer in porta e Marcus Thuram in attacco non essendoci alternative dalla scorsa stagione. Per Henrikh Mkhitaryan recupero lampo dal fastidio di sei giorni fa, ci sarà lui in Inter-Fiorentina e non Davide Frattesi. Sugli esterni ancora Denzel Dumfries (ha iniziato con un assist e un gol) e Federico Dimarco. Stefan de Vrij continua al centro della difesa, dove non c’è Francesco Acerbi che figura fra i tre indisponibili. Dalla panchina gli ultimi acquisti Davy Klaassen e Benjamin Pavard, quest’ultimo per ora davanti ha Matteo Darmian come garanzia. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport: Sommer; Darmian, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.