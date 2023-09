Marchetti arbitro di Inter-Fiorentina: due precedenti tutti al Meazza

Marchetti sarà l’arbitro di Inter-Fiorentina, partita della terza giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 18.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ostia Lido, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Fiorentina sarà la terza partita per Matteo Marchetti come arbitro dei nerazzurri. Nella scorsa stagione non ne ha diretto neanche una, le due precedenti risalgono alla stagione 2021-2022. Il 12 dicembre 2021 4-0 senza storia al Cagliari, con un rigore (netto fallo di Alessio Cragno su Denzel Dumfries) parato però dal portiere ospite a Lautaro Martinez. Più discusso il 2-1 in rimonta sul Venezia del 22 gennaio 2022, per un contrasto fra Edin Dzeko e Marco Modolo in occasione del pareggio di Nicolò Barella. Nella circostanza, però, il VAR non poteva intervenire: gli ospiti avevano recuperato palla giocandola e perdendola prima di beccare gol.