VIDEO – Atalanta-Monza 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Monza, anticipo della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



LA PRIMA VOLTA – Atalanta-Monza 3-0 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. L’Atalanta scopre i gol di Gianluca Scamacca e riscatta subito la sconfitta contro il Frosinone. Il Monza imbottito di ex, finora non certo un fattore in trasferta, regge fino al 35′ quando una serie di rimpalli da corner favorisce Éderson che segna di destro su assist di Charles De Ketelaere. Prima ancora dell’intervallo (42′) il raddoppio è il ritorno al gol in Serie A dopo quasi un anno e mezzo di Scamacca, di testa su cross di Matteo Ruggeri. L’attaccante ex West Ham ci prende gusto e fa doppietta al 62′, ricevendo da Teun Koopmeiners per far partire un sinistro radente nell’angolo basso lontano. Partita chiusa con mezz’ora d’anticipo, senza più granché da dire. Lo stesso Scamacca farebbe anche tripletta, ma il gol è annullato. Nel finale entra Luis Fernando Muriel per provare a sbloccarsi, lo ferma Michele Di Gregorio che si ripete anche su Emil Holm.

Video con gli highlights di Atalanta-Monza dal canale ufficiale YouTube del Monza.