Inter-Empoli, Nicola resta nel mistero: probabile formazione con rebus! – TS

Se le scelte di Simone Inzaghi per Inter-Empoli sono quasi del tutto chiare, lo stesso non si può dire di Davide Nicola. La squadra azzurra arriverà lunedì sera a San Siro con qualche incognita in vari settori del campo. Le uniche certezze sono l’assenza di Ebuehi (infortunato) Berisha e Maleh, quest’ultimo a causa della squalifica. La sua onnipresenza a centrocampo verrà sostituita da uno fra Fazzini e Kovalenko. Il primo sembra avere più chance rispetto al secondo. L’altro interrogativo in mezzo al campo riguarda la cabina di regia dove Grassi resta in dubbio fino al giorno di Inter-Empoli ma sarà più probabile vedere al suo posto Marin. A questi punti interrogativi si aggiunge anche quello del rientro fra i convocati di Ismajli. Non sono finiti i dubbi a centrocampo: ballottaggio in corso per Nicola sulla fascia sinistra fra Pezzella e Cacace. Per la fase offensiva, invece, l’allenatore del club azzurro ha due alternative davanti: Zurkowski e Cambiaghi o Cerri e Caputo dietro la prima punta. Di seguito la probabile formazione di Nicola per Inter-Empoli secondo TuttoSport.