Leao come i suoi tifosi: il Milan vince ma la testa è all’Inter! C’entra Barella

Ieri sera il Milan ha vinto sul difficile campo della Fiorentina per 1-2, con gol decisiva di Leao, ma la testa rimane sempre ossessivamente sui cugini dell’Inter. L’ultimo episodio arriva proprio dai social del portoghese.

OSSESSIONE − Non c’è niente da fare, i tifosi del Milan e qualche suo giocatore, in questo caso Rafael Leao, rimangono ossessionati dall’Inter. Anche nella serata in cui il Diavolo vince per 2-1 sul complicatissimo campo di Firenze, la testa rimane sulle faccende della Beneamata. E l’ultima trovata arriva proprio dal giocatore portoghese, peraltro autore del decisivo 2-1 del Franchi. Ieri sera, infatti, al termine della partita Leao ha ritwittato su Twitter, con tanto di commento, il post di un tifoso del Milan che protestava per la presunta disparità di trattamento tra il giallo dato a Fikayo Tomori per perdita di tempo e quello non assegnato a Nicolò Barella, reo di aver buttato via la palla durante Inter-Verona dello scorso 6 gennaio.

Insomma, caduta di stile da Leao, ma d’altronde ormai l’ossessione per l’Inter è cosa risaputa.