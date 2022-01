Inter-Empoli, il debutto in Coppa Italia anche per vedere qualche rilancio

Inter-Empoli si giocherà alle ore 21. Per il settimo ottavo di finale di Coppa Italia (in ordine cronologico) al Meazza si vedranno due squadre non certo in formazione tipo: l’obiettivo sono però i quarti.

PRIMO PASSO – Inter-Empoli avvia il percorso in Coppa Italia dei nerazzurri. I toscani hanno già eliminato il Vicenza ai trentaduesimi e il Verona ai sedicesimi, per la squadra di Simone Inzaghi è l’esordio nel torneo. Come spesso accade l’ottavo di finale in gara secca in casa porta qualche novità di formazione, ma in questo caso è inevitabile. Dopo due gare molto dispendiose per l’Inter, come la Supercoppa Italiana con la Juventus e l’Atalanta domenica, non si può fare diversamente. Ma l’obiettivo resta sempre lo stesso: andare avanti e proseguire la strada in un torneo che manca in bacheca da undici anni. Con l’Empoli che però ha sorpreso in campionato e non sarà vittima sacrificale.

I CAMBI – Per Inter ed Empoli ci saranno molte novità di formazione. Simone Inzaghi darà finalmente riposo a Marcelo Brozovic, complice una squalifica ereditata dalla scorsa stagione. Previsto il rilancio di chi ha giocato poco di recente: Joaquin Correa in attacco, Federico Dimarco o terzo centrale o esterno, forse addirittura Ionut Andrei Radu che non gioca da oltre un anno e mezzo. Punto di domanda su Stefano Sensi: è prevista per oggi l’ufficialità del suo passaggio in prestito alla Sampdoria, al fischio d’inizio potrebbe già aver salutato. Nell’Empoli Aurelio Andreazzoli va col terzo portiere e deve scegliere se impiegare Andrea Pinamonti contro la squadra proprietaria del suo cartellino (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Empoli: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).