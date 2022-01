Dybala-Inter, realizzazione complicata. Ipotesi di pressione – SM

Dybala all’Inter è una voce che da almeno una settimana trova spunti di discussione, perché l’argentino è in scadenza con la Juventus. Da Sport Mediaset si segnala però come non sia così facile e come possa anche essere una mossa di disturbo.

VERO O FALSO? – Paulo Dybala ieri ha segnato in Juventus-Sampdoria di Coppa Italia, ma il suo futuro rimane un rebus. Secondo Sport Mediaset l’idea Inter a parametro zero non è da scartare, ma resta di difficile realizzazione. Per far sì che la Joya vada gratis in nerazzurro servono la cessione di un altro big, una concessione al monte ingaggi per dargli uno stipendio da sette milioni e mezzo per cinque anni, quindi una scelta di Dybala di preferire l’Inter alla Juventus. Anche ieri i vertici bianconeri (nello specifico Maurizio Arrivabene) hanno rinviato il discorso al mese prossimo. Non è da escludere che le voci su Dybala, pallino di Giuseppe Marotta, siano una mossa dell’Inter per avere campo libero col Sassuolo per Gianluca Scamacca.