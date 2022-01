Vecino verso la permanenza e contro l’Empoli sarà titolare – CdS

Con il trasferimento di Stefano Sensi alla Sampdoria, l’Inter difficilmente lo sostituirà. Vecino, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, resterà fino al termine della stagione. Oggi, intanto, tornerà a giocare titolare in Coppa Italia contro l’Empoli.

PERMANENZA – L’Inter non sostituirà la partenza di Stefano Sensi, oggi non disponibile contro l’Empoli per ovvi motivi. Potrebbe cambiare qualcosa solo se Vecino spingesse per un addio anticipato. L’uruguaiano, però, almeno per il momento appare intenzionato a restare, più che avere spazio, punta ad essere libero di scegliere la nuova sistemazione tenendosi aperte tutte le possibilità senza le limitazioni del mercato di gennaio. Oggi intanto contro l’Empoli in Coppa Italia si giocherà una maglia da titolare con Calhanoglu, ma sembrerebbe essere comunque avanti nelle scelte.

Fonte: Corriere dello Sport