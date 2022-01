Inter-Empoli, da Andreazzoli annunci di formazione ma pure tanti cambi

Inter-Empoli si giocherà domani alle 21. Per gli ottavi di finale di Coppa Italia Andreazzoli cambia (ovviamente) formazione, tanto da aver già annunciato qualcosa in conferenza stampa.

LE NOVITÀ – Per Inter-Empoli non si conoscono i convocati di Aurelio Andreazzoli, ma qualche indicazione arriva dalle sue parole della vigilia (vedi articolo). La certezza è il cambio in porta: non ci sarà Guglielmo Vicario, gran protagonista in Serie A, bensì Jacopo Furlan. Quest’ultimo è il terzo portiere ed è all’esordio stagionale, non gioca dal 10 maggio 2021. Poi ha recuperato Riccardo Marchizza, che vista l’assenza di Fabiano Parisi dovrebbe essere titolare sulla sinistra come terzino. Il tecnico ha annunciato anche che non ce la fanno Federico Di Francesco e Sebastiano Luperto, oltre ad Andrea La Mantia che è squalificato come Marcelo Brozovic nei nerazzurri (vedi articolo). Un’altra scelta più o meno sicura riguarda presumibilmente Mattia Viti in difesa, col classe 2002 al rientro dopo la squalifica per l’espulsione col Sassuolo.

GIOCA L’EX? – Andrea Pinamonti è in prestito dall’Inter e c’è curiosità per capire se sarà in attacco nell’Empoli contro chi detiene il suo cartellino. Non così sicuro, almeno dal 1′: Leonardo Mancuso dovrebbe avere una nuova chance, dopo essere stato accantonato da inizio stagione, poi ballottaggio tra Patrick Cutrone e il prodotto delle giovanili nerazzurre, con l’ex Milan favorito. Da trequartista si è rilanciato proprio in Coppa Italia col Verona l’albanese Nedim Bajrami, uno dei migliori dell’ultimo mese e mezzo dei toscani: più lui di Liam Henderson per rendere il modulo un 4-3-1-2. Vetrina per il classe 2002 Kristjan Asllani nella mediana a tre, assieme a Filippo Bandinelli e Leo Stulac. Completano poi la difesa Riccardo Fiamozzi, che fa rifiatare il titolare Petar Stojanovic, e Simone Romagnoli. Questa la probabile formazione di Andreazzoli per Inter-Empoli: Furlan; Fiamozzi, S. Romagnoli, Viti, Marchizza; Asllani, Bandinelli, Stulac; Bajrami; Mancuso, Cutrone.