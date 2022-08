Inter-Cremonese, ballottaggio Bastoni-Dimarco! Un escluso a centrocampo

Inter-Cremonese è la sfida in programma stasera a San Siro alle ore 20.45, valevole per la quarta giornata di Serie A. Mentre secondo Sky Sport Lautaro Martinez e Bastoni potrebbero partite dalla panchina (vedi articolo), secondo le ultime di Inter TV a rischiare il posto è un altro titolare

PROBABILI SCELTE – Inter-Cremonese è l’anticipo del turno infrasettimanale della quarta giornata di Serie A. Simone Inzaghi, orfano di Romelu Lukaku, opterà certamente per un po’ di turnover in vista del derby con il Milan del 3 settembre e della sfida di Champions League con il Bayern Monaco. Secondo le ultime di Inter TV, Marcelo Brozovic potrebbe partite dalla panchina a favore di Kristjan Asllani, che potrebbe debuttare dal 1′ a San Siro. In attacco invece al posto di Lukaku dovrebbe esserci Dzeko accanto a Lautaro Martinez, senza escludere la possibile presenza di Correa al posto del Toro. In difesa non dovrebbe cambiare nulla con il terzetto Skriniar, de Vrij, Bastoni, quest’ultimo tallonato da Dimarco, davanti ad Handanovic. Sulle corsie secondo Inter TV agiranno Dumfries a destra e Darmian a sinistra.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Darmina; Dzeko, Lautaro Martinez