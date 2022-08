Gosens, Inter tentata dal Bayer Leverkusen? Un possibile indizio stasera

Gosens in Inter-Cremonese molto probabilmente partirà nuovamente dalla panchina quando invece la sua titolarità sembrava scontata. Forse non è una scelta causale date che nelle ultime ore il Bayer Leverkusen ha sondato il terreno per il tedesco (QUI le ultime). Cessione possibile?

INDIZIO – Robin Gosens a sorpresa entra nel mirino del Bayer Leverkusen. Il club tedesco non ha effettuato un semplice sondaggio per il giocatore tedesco dato che emissari sono presenti a Milano per trattare con l’Inter. Le intenzioni del Bayer sono quelle di prendere Gosens in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 28 milioni. Un’offerta che probabilmente potrebbe far vacillare l’Inter. Un indizio potrebbe arrivare direttamente dalla formazione che Simone Inzaghi schiererà stasera contro la Cremonese: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la titolarità di Gosens è in forte dubbio con Matteo Darmian che si candida per una maglia dal 1′. Alla vigilia del match tutto faceva pensare che l’ex Atalanta sarebbe sceso in campo dal primo minuto, evidentemente qualcosa è cambiato. E potrebbe essere proprio un indizio di mercato.