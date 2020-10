Inter-Borussia Monchengladbach, Brozovic out? Il dubbio di Conte – Sky

Inter-Borussia Monchengladbach è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 21.00, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, Conte ha un nodo da sciogliere in mezzo al campo

DUBBIO – Inter-Borussia Monchengladbach è la sfida in programma domani sera a San Siro. Antonio Conte conferma Alexandar Kolarov in difesa ma deve sciogliere un nodo in mezzo al campo secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi: «C’è da registrare qualche affaticamento in mezzo al campo, per questo abbiamo parlato di ballottaggio tra Christian Eriksen e Stefano Sensi perché Marcelo Brozovic ha qualche fastidio dopo il derby. Per cui a centrocampo potremmo vedere Nicolò Barella con Arturo Vidal e uno tra Eriksen e Sensi. Il punto fermo rimane Romelu Lukaku in attacco. Probabilmente rivedremo Kolarov in campo domani sera».