Zaccardo: “Inter non ha più alibi, rosa da scudetto! Eriksen via a gennaio”

L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach (QUI le ultime). Zaccardo – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – parla della rosa a disposizione di Conte e non concede più alcun alibi ai nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni

SCINTILLA – L’Inter si prepara a esordire in Champions League. Cristian Zaccardo non concede più alibi ai nerazzurri di Antonio Conte: «Devo dire che la società quest’anno a livello numerico ha costruito una rosa dove anche in panchina c’è l’imbarazzo della scelta. L’unico rammarico è che non sia scattata la scintilla tra Conte e Christian Eriksen, per cui penso che sarà addio a gennaio. Non è un giocatore funzionale al sistema di gioco di Conte. Alexandar Kolarov è un esterno ma è un po’ avanzato con l’età e magari non ha gamba per fare tutta la fascia. Quindi Conte ogni tanto lo mette difensore centrale. Però, nonostante una partita sbagliata, è un giocatore di esperienza e qualità che può comunque far bene. L’Inter penso non abbia più scuse, è stata costruita bene e ci sono tutte le componenti per vincere lo scudetto».