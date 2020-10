Inter-Borussia Monchengladbach, Lazaro e altri 9 indisponibili per Rose

Valentino Lazaro Borussia Monchengladbach

Inter-Borussia Monchengladbach è la sfida in programma domani alle ore 21.00 a San Siro e valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. I tedeschi tra non molto atterreranno a Milano, dove alle 18.30 si terrà la conferenza stampa del tecnico Marco Rose (vedi articolo). Di seguito l’elenco degli indisponibili

ASSENTI – Inter-Borussia Monchengladbach si giocherà domani a San Siro, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League (QUI la conferenza di Antonio Conte e Samir Handanovic). I tedeschi dovranno fare a meno di dieci giocatori: l’ex Inter Valentino Lazaro, che non è al meglio e deve ancora recuperare così come Dennis Zakaria e László Bénes. Jordan Beyer manca a seguito di un test positivo al Coronavirus, mentre Andreas Poulsen dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla. Anche Kaan Kurt, Mamadou Doucouré, Torben Müsel, Famana Quizera e Julio Villalba non sono partiti per Milano.

