Inter-Bayer Leverkusen: le formazioni ufficiali! Conte non fa modifiche dal 1′

Inter-Bayer Leverkusen tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita dei quarti di finale di UEFA Europa League in sfida unica. Si gioca in Germania – presso la “Merkur Spiel-Arena” di Dusseldorf – a partire dalle ore 21.00. Conte conferma la formazione delle ultime due vittoriose uscite. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Bayer Leverkusen

FORMAZIONE INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli; 13 Ranocchia, 37 Skriniar; 11 Moses, 12 Sensi, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 87 Candreva; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

FORMAZIONE BAYER LEVERKUSEN

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): 1 Hradecky; 8 Lars Bender (C), 5 Sven Bender, 12 Tapsoba, 22 Sinkgraven; 25 Palacios, 15 Baumgartlinger; 29 Havertz, 10 Demirbay, 19 Diaby; 31 Volland.

A disposizione: 28 Ozcan, 36 Lomb; 4 Tah, 6 Dragovic, 18 Wendell, 23 Weiser; 11 Amiri; 9 Bailey, 13 Alario, 27 Wirtz, 38 Bellarabi.

Allenatore: P. Bosz