Inter-Bayer Leverkusen, le scelte di Bosz: occhi puntati su Havertz – Sky

Condividi questo articolo

Secondo gli aggiornamenti dati a “Sky Sport 24” da parte del giornalista Nicolò Omini, il Bayer Leverkusen che giocherà contro l’Inter dovrebbe confermare i suoi uomini migliori. Occhio in particolare a Kai Havertz, stella della squadra tedesca, ma distratto – secondo quanto si dice in Germania dopo la sfida contro i Rangers – dalle voci di mercato.

TALENTI IN CAMPO – Il Bayer Leverkusen si prepara con tutti i suoi talentuosi giovani a sfidare l’Inter. Secondo gli aggiornamenti che arrivano da “Sky Sport 24”, il tecnico della squadra tedesca punterà tutto sui suoi giocatori più promettenti, compresa la stella Kai Havertz: «Bosz questa sera in campo praticamente tutti i suoi talenti, con Florian Wirtz del 2003 che contro il Bayern Monaco è diventato il più giovane a segnare nella Bundesliga. Ci sono naturalmente anche Havertz e Volland, oltre ai gemelli Bender. Occhi puntati proprio su Havertz, che nella partita contro i Rangers era un po’ strano. In Germania si pensa che possa essere distratto a causa dell’offerta del Chelsea, ha sbagliato diversi gol e questo ha fatto subito sollevare le voci riguardo alla sua voglia di essere ceduto. Voci che il giocatore ha smentito, ribadendo di essere concentrato sulla stagione del Bayer Leverkusen».

Fonte – Sky Sport 24