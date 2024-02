Inter-Atletico Madrid, Simeone sorprende in attacco? Un’ipotesi! – Sky

Inter-Atletico Madrid è la sfida in programma domani (martedì) alle ore 21 a San Siro, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Se Inzaghi sembra avere le idee piuttosto chiare, Simeone ha provato diverse soluzioni con una possibile sorpresa in attacco. Di seguito quanto rivelato da Giorgia Cenni su Sky Sport

SORPRESA – Inter-Atletico Madrid è la super sfida che andrà in scena domani in un San Siro come sempre prontissimo a spingere i nerazzurri di Simone Inzaghi, che tornano a calcare il prestigioso palcoscenico della Champions League. Diego Simeone potrebbe sorprendere in attacco, come rivela Giorgia Cenni: «Nelle prove fatte Simeone ha riproposto Llorente come attaccante insieme a Griezmann: dunque rimarrebbe fuori Depay. A centrocampo due vecchie conoscenze, Molina e De Paul. Il Cholo ha anche provato Reinildo al posto di Samuel Lino per dare maggiori garanzie difensive. In difesa ha alternato Witsel e Savic con il primo in vantaggio».

ATLETICO MADRID probabile formazione (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Griezmann, Llorente