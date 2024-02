Inter-Atletico Madrid, Inzaghi non svela ma sa: la probabile formazione

Inter-Atletico Madrid è la sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani (martedì) alle 21 a San Siro. Secondo quanto rivelato da Paventi su Sky Sport, le idee di Inzaghi sono piuttosto chiare nonostante l’allenamento odierno non abbia detto nulla

SCELTE FATTE – Inter-Atletico Madrid è la sfida in programma a San Siro martedì alle 21 e valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi, che ha presentato il match in conferenza stampa, ha le idee piuttosto chiare: «Oggi l’allenamento non ha detto molto ma le idee di Inzaghi sono piuttosto chiare. Ci saranno poche rotazioni limitate perlopiù alle corsie esterne con il ritorno di Darmian a destra e Dimarco a sinistra al posto di Dumfries e Carlos Augusto. Per il resto confermata la formazione scesa in campo contro la Salernitana, con in difesa de Vrij perché Acerbi è infortunato. È un’Inter molto convinta che sta attraversando i momenti migliori della gestione Inzaghi e quindi adesso è attesa da questa prova molto importante».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco: Thuram, Lautaro Martinez