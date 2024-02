Inter-Atlético Madrid, la Champions League torna per farla al meglio

Inter-Atlético Madrid in campo stasera alle 21 per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Al Meazza si riaccendono le luci sulla principale competizione calcistica per club, con l’obiettivo di onorarla.

OBIETTIVO IMMEDIATO – Inter-Atlético Madrid inaugura il 2024 di Champions League per la squadra di Simone Inzaghi. Il 2023 ha visto tante conquiste, dai due derby vinti sul Milan col raggiungimento della finale di Istanbul sino alla qualificazione a questi ottavi con due turni d’anticipo. È però mancato l’acuto finale, ossia quella vittoria che avrebbe permesso di chiudere al primo posto. Per evitare ogni rammarico c’è solo una strada: battere l’Atlético Madrid e andare ai quarti. Missione non certo facile, perché i colchoneros sono una squadra abituata a questi palcoscenici, ma da provare con le migliori risorse possibili. A maggior ragione ora che in Serie A il vantaggio è largo, a differenza delle scelte nel girone. Perché c’è da dimostrare che la finale scorsa non era un caso.

I MIGLIORI – Al netto dell’infortunato Francesco Acerbi, stasera Simone Inzaghi schiererà la miglior Inter possibile per affrontare l’Atlético Madrid. Le scelte con la Salernitana hanno avuto il loro peso, senza fare turnover per chiudere il discorso in anticipo: missione compiuta in grande stile, senza nemmeno sprecare energie che torneranno utili stasera. Scontati i rientri di Federico Dimarco e quasi certamente anche Matteo Darmian, nonostante Denzel Dumfries abbia fatto bene venerdì. Con la coppia d’attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram che poteva vestire il biancorosso ma invece la partita la giocherà in nerazzurro. Il grande ex Diego Pablo Simeone torna al Meazza da avversario, col grande dubbio legato al recuperato Alvaro Morata. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Atlético Madrid: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.