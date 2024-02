Inter-Atletico Madrid, bluff Simeone? Ben due rientri previsti! – TS

Altro che assenze! Per Inter-Atletico Madrid Diego Simeone potrebbe recuperare ben due infortunati. Ecco le novità raccontate da TuttoSport alla vigilia della sfida degli ottavi di Champions League.

RIENTRI – Si alza la temperatura a Milano in vista dell’importante e atteso match di Champions League in programma domani sera a San Siro. Inter e Atletico Madrid sono pronte a sfidarsi per gli ottavi di finale della competizione europea e per l’occasione preparano il “vestito” migliore. Simone Inzaghi pensa alle mosse più adeguate, e lo stesso fa Diego Simeone. Per il Cholito, che nelle scorse settimane sembrava essersi indebolito a causa dell’infortunio di Alvaro Morata, la situazione sembra essersi ribaltata. Come conferma l’edizione odierna di TuttoSport, infatti, l’ex giocatore nerazzurro per Inter-Atletico Madrid dovrebbe riavere a disposizione l’attaccante spagnolo. Insieme a lui potrebbe essere convocato anche Gabriel Paulista, assente per infortunio nell’ultima sfida degli spagnoli. Entrambi i calciatori di Simeone, comunque, è molto difficile che possano essere schierati dal primo minuto. La scelta più probabile è che si accomodino in panchina per Inter-Atletico Madrid. Intanto, sulla sfida di Champions League e su Simeone si sono pronunciati alcuni ex compagni nerazzurri, come Giuseppe Bergomi e Francesco Moriero.

Fonte: TuttoSport – F. M.