Criscitiello: «L’Inter passeggia senza rivali! Juventus? Ci ho creduto»

Criscitiello dice la sua sulla Serie A e su come l’Inter sta quasi passeggiando su tutte. La Juventus si è persa contro le piccole.

PICCOLE FATALI − Le parole di Michele Criscitiello nel suo editoriale su Sportitalia.com: «Abbiamo davvero creduto, almeno io, per qualche mese che la Juventus potesse arrivare fino in fondo e dare fastidio all’Inter nel momento in cui tornava la Champions League. Invece, come sempre il calcio è strano. La squadra di Allegri ha retto quando doveva e si è persa contro le solite piccole della Serie A che mangiano punti per la salvezza e nel periodo in cui arrivano le distrazioni europee per l’Inter. Sta di fatto che il campionato, così lungo, dice sempre la verità. E i momenti bui durante una stagione arrivano per tutti ma soprattutto alla fine emergono sempre i reali valori delle squadre e delle società».

SENZA RIVALI − Pochi dubbi sui nerazzurri, così Criscitiello: «L’Inter passeggia su questa Serie A senza rivali. Oggi tutti scaricano, giustamente, le colpe su Allegri ma forse va fatto un passo indietro. Con chi gioca Allegri? Ha una squadra inferiore, nei valori, almeno a Napoli, Milan e Roma. L’Inter non la inserisco neanche».