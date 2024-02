Inter-Atalanta, tanti cambi ‘di ritorno’ per Inzaghi! La formazione

Inter-Atalanta vedrà l’opposto rispetto a Lecce, dove Inzaghi aveva fatto turnover. Stasera alle 20.45 tornano quasi tutti i titolarissimi, al netto ovviamente degli infortunati.

CHI C’È E CHI NO – Inter-Atalanta non vedrà fra i giocatori a disposizione gli infortunati Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, per i quali i tempi di recupero non sono comunque lunghi. Per il resto Simone Inzaghi, avendo fatto turnover col Lecce domenica, ritorna “all’antico”. Ossia alla formazione migliore possibile al netto delle assenze. Cominciando dalle certezze: Yann Sommer sarà in porta. Ha smaltito la leggera sindrome influenzale che gli ha impedito di esserci al Via del Mare, dove comunque Emil Audero ha seguito la strada e portato a casa un clean sheet. Davanti a lui Stefan de Vrij nuovo vertice centrale, con Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni ai suoi lati. Quindi il sostituto di Calhanoglu sarà ancora Kristjan Asllani, molto positivo tre giorni fa.

L’ALTERNANZA – Detto delle certezze per Inter-Atalanta, c’è poi qualche dubbio da sciogliere. Anche se la sensazione è che Inzaghi abbia già scelto. La coppia d’attacco dell’Inter vedrà intanto Lautaro Martinez, poi uno fra Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. In attesa di Thuram, e nell’ottica di dare spazio a tutte e due le alternative, presumibile che oggi tocchi all’austriaco. Sulla fascia destra può rivedersi Matteo Darmian, anche se Denzel Dumfries ha fatto molto bene nelle ultime tre uscite fra titolare e subentrato. A sinistra più Federico Dimarco di Carlos Augusto, che può “riciclarsi” anche come braccetto di sinistra in difesa. Come interni di centrocampo, Nicolò Barella rientra e Henrikh Mkhitaryan, pur essendo da ieri diffidato e pur avendo giocato da titolare le ultime tredici, non dovrebbe ancora rifiatare. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Atalanta: Sommer; Pavard, de Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.