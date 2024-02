Pruzzo: «L’Inter può metterti a terra! L’Atalanta torna dove fu dura»

Stasera Inter-Atalanta completerà il programma dei recuperi di Serie A, una partita fondamentale per il titolo e la corsa Champions League. Pruzzo, anche rifacendosi agli ultimi impegni di domenica, ne anticipa i temi a Radio Radio Mattino Sport e News.

BIS CONCESSO – Roberto Pruzzo ricorda la particolarità del doppio impegno al Meazza per i bergamaschi, domenica il Milan e oggi l’Inter. Le sue parole in vista di stasera: «Certo che l’Atalanta, dopo qualche giorno, ritorna lì dove è stata veramente dura. Il Milan ha giocato una partita veramente di gran livello, perché ha corso molto ma ha giocato di qualità. L’Atalanta è riuscita a contenere, sarà dura anche stasera anche se la squadra di Gian Piero Gasperini ha forza, esperienza, cambi e la possibilità di giocare alla pari. Io credo questo, poi come potrà andare la partita non lo possiamo ipotizzare. Se ti scopri un attimino l’Inter ti fa dei contropiedi che ti possono mettere a terra. Per un’ora il Lecce è stato in partita: alla fine 0-4. L’Atalanta è chiamata a una super partita, per provare a dare una sorpresa: se dovesse vincere, e nel calcio tutto è possibile, la corsa per il quarto posto sarebbe difficile per le altre».