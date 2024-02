Inter-Atalanta, Gasperini cambia ma non troppo! Chance per uno – Sky

Inter-Atalanta è la partita in programma domani (mercoledì) alle ore 20.45 a San Siro, valevole per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. Così come Inzaghi, anche Gasperini deve apportare qualche modifica all’undici inziale ma senza esagerare. Secondo Nebuloni, intervenuto su Sky Sport, il tecnico della Dea potrebbe rilanciare Scamacca

CAMBIAMENTI – Inter-Atalanta, sfida in programma domani alle ore 20.45 a San Siro, vedrà qualche cambiamento sia da una parte che dall’altra. Intanto Gian Piero Gasperini potrebbe concedere una chance dal 1′ a Gianluca Scamacca: «Gasperini farà qualche cambio, anche se è allergico al turnover, ma qualche rotazione è necessaria, senza esagerare. In difesa giocherà Hien al posto di Scalvini che è arruolabile e potrebbe giocare da braccetto, ma al momento è probabile che parta dalla panchina. In mezzo ci sarà Pasalic al fianco di Ederson e davanti a sorpresa il tecnico nerazzurro potrebbe rilanciare Scamacca».

ATALANTA probabile formazione (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Miranchuk; Scamacca