Fiorentina, Italiano ha due sole certezze. Saponara in vantaggio! La probabile formazione – CdS

La Fiorentina nel suo momento migliore dopo la sosta per le nazionali affronta l’Inter terza in classifica a San Siro. Vincenzo Italiano però dovrà fare i conti con le condizioni fisiche dei giocatori tornati dalle rispettive nazionali dopo la sosta. Di seguito la probabile formazione dei viola secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Vincenzo Italiano torna a San Siro per sfatare il tabù Inter e lo farà con sole due certezze di formazione. Per quanto riguarda gli altri nove, molto dipenderà soprattutto dalle condizioni fisiche dei Nazionali impegnati con le rispettive selezioni. Le sicurezze oggi sono Cabral che sta vivendo un ottimo momento e Terracciano, titolare dopo il grave infortunio di Salvatore Sirigu. Recuperato Terzic, mentre non ci saranno al 100% Jovic e Duncan (quest’ultimo out perché non al meglio della forma). Inoltre, Nico Gonzales sembra destinato alla panchina, al suo posto ci sarà Riccardo Saponara, che completerà la trequarti con Giacomo Bonaventura e Ikoné. In difesa, invece, Dodo e Biraghi sulle fasce, mentre Martinez Quarta (in vantaggio su Nikola Milenkovic) e Igor al centro. Davanti la difesa Amrabat e Mandragora.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Igor, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Saponara, Bonaventura, Ikoné; Cabral.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Giannattasio