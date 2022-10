Fiorentina-Inter, Italiano senza Jovic ma con altri recuperi in formazione

Fiorentina-Inter si giocherà domani alle 20.45. Per Italiano, che non parlerà in conferenza stampa, improbabile il recupero di Jovic (vedi articolo) ma ci sono altri giocatori che invece ce la fanno e possono rientrare in formazione.

I DUBBI – Fiorentina-Inter arriva troppo presto per Luka Jovic. L’attaccante serbo, pesante delusione di inizio stagione nei viola, si è infortunato contro il Lecce lunedì scorso. Gli esami non hanno riscontrato lesioni, quindi non ha nulla di particolare dal punto di vista muscolare, ma un piccolo fastidio sì e cinque giorni sono pochi per un pieno recupero. Difficile anche solo vederlo convocato, con Vincenzo Italiano che deve scegliere il sostituto. Al suo posto quattro giorni fa al Via del Mare è entrato Arthur Cabral, che ha servito l’assist per il pareggio di Christian Kouamé. Quest’ultimo, un passato all’Inter nel 2016 ma solo in Primavera, di recente l’allenatore della Fiorentina ha iniziato a metterlo centravanti. Resta fuori anche Riccardo Sottil.

PORTIERE CONFERMATO – La Fiorentina ha preso in estate Pierluigi Gollini, che dopo alcune prestazioni rivedibili è stato rimpiazzato da Pietro Terracciano. L’ex Atalanta si è pure infortunato, ora ha recuperato ma dovrebbe andare in panchina. Dove, salvo sorprese, dovrebbero rivedersi pure Youssef Maleh e Luca Ranieri (non titolari). Nel tridente Nico Gonzalez sta migliorando la condizione e dovrebbe avere una maglia, se va Koaumé di punta c’è Jonathan Ikoné per la fascia destra. A centrocampo rientra Sofyan Amrabat, scontata la squalifica a Lecce, con lui Giacomo Bonaventura e Antonin Barak che dei tanti nuovi acquisti è quello che sta facendo meglio. L’ex Cristiano Biraghi sicuro a sinistra, a destra più Dodò di Lorenzo Venuti con Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta (favorito su Igor) centrali. Questa la probabile formazione di Italiano per Fiorentina-Inter: P. Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Kouamé, N. Gonzalez.