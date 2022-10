Inter-Viktoria Plzen, soldout a San Siro. Gli spettatori attesi per il match

Sarà tutto esaurito a San Siro per Inter-Viktoria Plzen, partita valida per il gruppo C di Champions in programma mercoledì 26 ottobre.

SOLDOUT – Grande cornice di pubblico mercoledì 26 ottobre a San Siro per Inter-Viktoria Plzen, partita di Champions League valida per gruppo C della fase a gironi di Champions League. Infatti, come comunicato dall’Inter tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, sarà tutto esaurito allo stadio Meazza, dove “sono attesi più di 70mila spettatori“.

Fonte: Inter.it