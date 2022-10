Fiorentina-Inter, bagarre accesa per sostituire Jovic: dubbio Italiano − CdS

Vigilia di Fiorentina-Inter, gara valida per l’undicesima giornata di campionato. Vincenzo Italiano ha qualche dubbio in attacco per sostituire Luka Jovic, ai box per un problema all’anca

BALLOTTAGGIO − A meno uno da Fiorentina-Inter, Italiano è alle prese con qualche dubbio di formazione. C’è da sostituire il serbo Jovic, ai box dopo la gara contro il Lecce. Il tecnico di origini siciliane si prenderà tutto il tempo per scegliere. La lotta è fra due giocatori: Arthur Cabral e Christian Kouamé. Il sostituto designato dell’ex Real Madrid è proprio il numero 9 brasiliano, entrato bene lunedì nel pareggio del Via del Mare (suo l’assist decisivo). Dall’altro lato, però, l’ex Kouamé (vedi dichiarazioni) è al momento il migliore della squadra viola. Difficile da mettere in panchina.

Fonte: Corriere dello Sport − Andrea Giannattasio