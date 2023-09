Empoli-Inter, Inzaghi rivoluziona ancora: la probabile formazione – TS

Inzaghi procede con le rotazioni iniziate nell’esordio in Champions League. In Empoli-Inter vedremo altre variazioni di formazione secondo TuttoSport.

PROBABILE FORMAZIONE – Dopo le novità trovate in campo nella formazione titolare dell’Inter a San Sebastian, nell’esordio in Champions League contro la Real Sociedad, Simone Inzaghi sceglie di sorprendere ancora. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, infatti, per la trasferta toscana in programma domenica alle ore 12:30 il tecnico nerazzurro apporterà nuovi cambi rispetto a agli undici visti finora dal 1′. Innanzitutto, in Empoli-Inter torna in cabina di regia Hakan Calhanoglu, che in Europa era stato indisponibile per via dell’affaticamento muscolare. La novità fra i titolari dovrebbe essere Davide Frattesi al suo fianco. In attacco si rivede dall’inizio Torna in panchina, invece, Marko Arnautovic, lasciando il posto a Marcus Thuram. Confermato, invece, Benjamin Pavard in difesa, che permette a Matteo Darmian di scivolare in avanti, a prendere il posto di Denzel Dumfries. Di seguito tutte le probabili scelte di formazione di Inzaghi per Empoli-Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.