Sommer va, Onana combina guai: l’Inter non ha rimpianti − CdS

In estate l’avvicendamento tra Onana e Sommer aveva destato qualche critica in riferimento all’Inter. Ma il campo sta al momento dando ragione ai nerazzurri

NO RIMPIANTI − Yann Sommer ha avuto il suo primo grande battesimo di fuoco mercoledì sera all’Anoeta in Real Sociedad-Inter. Se i nerazzurri sono usciti indenni da San Sebastian, e con un punto utilissimo, tanto lo devono al veterano portiere 34 enne: prodigioso su Oyarzabal ad inizio ripresa. Il sostituto di Onana è partito alla grande, in queste prime cinque partite stagionali ha incassato solamente due gol. Disastrosa invece la partenza al Manchester United di Onana, che ha subito già 14 gol. In mezzo tante papere, l’ultima sul campo del Bayern Monaco in Champions League. Insomma, dall’avvicendamento estivo l’Inter ad oggi non ha alcun rimpianto. Anzi, ha incassato 52 milioni di euro e un portiere, che se con i piedi non si avvicina neanche minimamente al camerunese, tra i pali è probabilmente migliore.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia