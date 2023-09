Inter, fuga per il primato: Inzaghi vuole sfruttare il calendario − CdS

L’Inter, prima in classifica a quota 12 punti, prova la grande fuga in stile Napoli in questo avvio di campionato. Importanti le prossime quattro partite

IL PIANO − L’Inter ha già in mente il piano per tentare la prima fuga della stagione. Inzaghi cercherà di sfruttare al massimo ciò che offre il calendario prima della prossima sosta per le nazionali, ovvero Empoli, Sassuolo, Salernitana e Bologna. Non avversari di primissima fascia. Inzaghi cerca la partenza sprint alla Napoli della scorsa stagione e soprattutto spera di non rifare come lo scorso anno quando l’Inter perse quattro delle prime otto partite allontanandosi e anche di tanto dai sogni di gloria. Per tentare la fuga primato, Inzaghi punta anche sul suo turnover scientifico. I vari Lautaro Martinez, Acerbi, Mkhitaryan, Calhanoglu non possono giocarle tutte. Hanno bisogno di ricambi all’altezza, anche Inzaghi lo ha ribadito a più riprese dopo il 5-1 di sabato scorso.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia