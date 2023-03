Dimarco e Skriniar, chi rientra per Spezia-Inter? Forse uno! − CdS

Ancora fastidi per Dimarco e Skriniar. In forse la loro disponibilità in vista di Spezia-Inter di venerdì. Comunque vada potrebbe farcela soltanto uno di due

BOLLETTINO − Spezia-Inter si avvicina. I nerazzurri anticiperanno al venerdì la propria partita di campionato per far fronte alla difficoltosa trasferta di martedì prossimo sul campo del Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League. Da monitorare appunto le condizioni di Federico Dimarco e Milan Skriniar. Il primo ha accusato un affaticamento muscolare prima del Bologna, mentre per il secondo un problema alla schiena. Dei due potrebbero recuperare il laterale italiano ma eventualmente solo per la panchina. Per il centrale slovacco, rientro posticipato a Porto. Dunque, a meno di clamorose sorprese i padroni delle due fasce saranno nuovamente Gosens e Dumfries, in miglioramento dopo la gara contro il Lecce (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno

